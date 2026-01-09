小泉進次郎防衛大臣が9日の閣議後の会見でフリーの記者に対して“注意”した。【映像】小泉大臣がフリー記者に“注意”した瞬間会見において小泉防衛大臣はアメリカのベネズエラへの軍事攻撃などについて記者からの質問に回答。続いて指名されたフリーの記者は自衛隊員の補償などについて質問した。まず記者は「1月20日にも再稼働する柏崎刈羽原発が事故を起こした場合、何人くらいの自衛隊員の派遣が必要だと想定されている