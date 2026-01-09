松嶋菜々子主演のテレビ朝日ドラマ「おコメの女国税局資料調査課・雑国室」が８日にスタートした。東京国税局の敏腕調査官・米田正子（松嶋菜々子）が、組織に埋もれていた凄腕を集結させ、東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新部署「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）を発足した。冒頭、ガサ入れに入られるもコーヒーを飲みながら余裕顔で米田正子と対決した脱税社長役で風間トオル（６３）が登場した。結局、