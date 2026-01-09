「M−1グランプリ2025」で優勝した漫才コンビ・たくろう（きむらバンド＝35、赤木裕＝34）が9日、大阪市内で「よしもとアカデミー」の生徒を対象に特別授業を行った。リモートも合わせて計200人を前に、授業を行ったたくろう先生。「以前は体重48キロでしたが、ウーバーイーツが便利で65キロに増えました」と笑わせた赤木。きむらは「人前に出る仕事だけど、無理はせずに自然体が何より」とアドバイスを送った。現役の生徒からの質