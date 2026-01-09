9日午前10時40分ごろ、通天閣に近い大阪市浪速区恵美須東で通行人の男性から「建物から煙が出ている」と消防に通報があった。警察によると、3階建ての建物の2階部分から出火したとみられる。消防車など30台以上が出動し、消火活動が続けられている。建物の中にいた人は避難しているということで、現在までにけが人などは確認されていない。この建物には、食肉の卸販売をする店舗が入っているという。