岐阜県恵那市で、特産の細寒天づくりが最盛期を迎えています。 【写真を見る】特産の“細寒天づくり”最盛期 岐阜･恵那市は全国シェアの約8割占める 今季一番の冷え込みで｢きょうは寒天日和｣ 細寒天は、海藻のテングサを煮て固めたものを細く押し出し、凍結と乾燥を繰り返して作ります。恵那市山岡町は、昼と夜の寒暖差が大きい気候を生かした細寒天づくりが盛んで、全国シェアの約8割を占めています。 今季一番の冷え込みで「