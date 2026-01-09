東海3県は9日朝、名古屋などで今シーズン一番の冷え込みとなりました。10日からの3連休の後半は、さらに厳しい寒さとなる見込みです。東海3県は上空の寒気と放射冷却などの影響で冷え込み、最低気温が氷点下1度の冬日となった名古屋市の公園の噴水は、一面に氷が張りました。このほか、岐阜県高山市で氷点下5.9度、三重県熊野市で氷点下0.2度と、今シーズン一番の冷え込みとなりました。10日にかけて寒気は一