J2のRB大宮アルディージャは8日、公式サイトで杉本健勇との契約更新を発表。明治安田J2・J3百年構想リーグは同クラブでプレイすることが決定した。杉本は1992年生まれの33歳。身長188センチの恵まれた体格やゴールへの嗅覚を生かし、セレッソ大阪時代の2017年にはJ1リーグで22ゴールを量産した。その後、浦和レッズ、横浜Fマリノス、ジュビロ磐田などを経て、2024年に当時J3の大宮に加入。同チームでJ2昇格に貢献し、昨季はJ1昇格