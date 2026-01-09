LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「＋5％お得キャンペーン」を1月6日正午から19日まで開催する。対象は、「PayPayポイント＋5％」「＋5％お得キャンペーン」の表示があるヤフーパック旅行プランで、通常ポイントに加えて旅行代金の5％分、LYPプレミアム会員は10％分のPayPayポイントを上乗せする。付与対象はクーポン利用分などを差し引いた代金総額のうち100円未満を切り捨てた金額とする。