ライフカードは、カード付帯保険を3月31日に改定する。海外旅行傷害保険は、全て自動付帯から利用付帯に切り替える。救援者費用を200万円から100万円に改定する一方、航空機の出発遅延・乗継遅延・寄託手荷物の遅延・紛失費用を、3万円を限度に新設する。また一部ゴールドカードを対象に、本会員の死亡・後遺障害を1億円から5,000万円、賠償責任を1億円から5,000万円、救援者費用を300万円から100万円に改定する。家族特約は継続す