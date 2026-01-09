天草エアラインは、「ATRみぞか号就航10周年記念運賃」を2月1日から28日まで設定する。対象は天草発福岡行きの101/105/107便で、片道運賃は15,000円、小児同額。福岡空港旅客サービス施設使用料を含み、記念グッズの天草下浦土玩具「みぞか号」が付く。先着50席限定で、利用は1人1回に限る。搭乗手続き後に予約便が欠航した際は記念グッズを返却すれば全額、返却しない場合は11,000円を払い戻す。利用者の都合で搭乗手続き後にキャ