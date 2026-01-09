歌手でタレントの森口博子が8日に自身のアメブロを更新。番組の収録後にデビュー40周年をサプライズで祝福されたことを報告した。この日、森口は「先日の『はじめてのおつかい 新春おめでとうがいっぱい3時間スペシャル』収録後に感動の出来事がありました」と切り出し「何と、スタッフの方々からサプライズでデビュー40周年のお祝いの花束を頂きました」と報告。「驚きと、みなさまの温かいお気持ちに感動して涙が出ちゃいました