KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で「使い放題ボーナス」キャンペーンを開始した。期間は31日まで。 対象のデータトッピングを購入すると、「データ使い放題(1時間)」のプロモコードが進呈される。 対象トッピングは、「データ使い放題(2時間)」（180円）、「データ使い放題(6時間)」（250円）、「データ使い放題(24時間)」（330円