今月12日の成人の日を前に周南市の総合化学メーカー トクヤマでは、二十歳を祝う社内式典が開かれました。トクヤマでは今年39人が二十歳を迎えます。式では徳山製造所の奥野康所長が「二十歳になることをひとつの契機として、いままで以上に責任ある行動を心がけてほしい」と話し、出席者を代表して髙橋希歩さんが決意を述べました。（ITソリューショングループ髙橋希歩さん）「先輩方が築