アメリカ政府が去年12月に公表したオスプレイについての報告書で「安全リスクが増大している」などと指摘されているとしてアメリカ軍岩国基地の機能強化に反対する住民団体が岩国基地所属のオスプレイの飛行停止を国や米軍に求めるよう岩国市に申し入れました。申し入れたのは基地機能強化に反対する住民団体「瀬戸内ネット」です。アメリカ海軍航空システム司令部は去年12月、オスプレイの運用や安全性についてまとめた報告書を公