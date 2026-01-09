大阪府岸和田市の商店街で乗用車が警察官をボンネットに乗せたまま逃走した事件で、逮捕された男は無免許の状態だったことが分かりました。住居不詳・無職の久保泰範容疑者（４０）は１月７日、岸和田市内の商店街で交通違反を取り締まっていた警察官に車を突進させ、殺害しようとした疑いなどが持たれています。商店街は当時、車の通行が禁止されている時間帯で、久保容疑者は車の停止を求める警察官に向かって急加速。ボン