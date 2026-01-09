韓国のIT大手・Samsung Electronics(サムスン電子)が2025年第4四半期(10月〜12月)の業績見通しを明らかにしました。発表によると営業利益はおよそ20兆ウォン(約2兆1600億円)で、2018年に記録した過去最高の数字を更新したとのことです。Samsung Electronics Announces Earnings Guidance for Fourth Quarter 2025 - Samsung Global Newsroomhttps://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-earnings-guidance-for-