◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）先週の京都金杯を制したブエナオンダの半妹という血統馬のノーザンタイタン（牝３歳、美浦・中館英二厩舎、父モーリス）は、元気いっぱいに調整を進めている。レースを２日後に控えた１月９日は、馬場入りするなどして調整した。中舘調教師は「体調もいいし、この間の競馬もセンスのある内容で良かったです。楽しみですね」と、明るい口調で話した