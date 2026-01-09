タレントの磯山さやかが９日、金曜レギュラーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演した。磯山は今月３日に自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で２日に体調を崩し救急外来を受診したことを報告していた。磯山は受診について「病院があいてなかったんで、救急に行かせていただいて、いろいろ点滴とかで休んでいましたということなんで」と説明し「元気になりました」と明かし「