「あしたのジョー」などで知られる漫画家のちばてつやさんが９日、東京・台東区の寛永寺輪王殿第一会場で行われた海老名香葉子（えびな・かよこ）さん（享年９２）のお別れの式で弔辞を述べた。毎年３月９日に上野で開催している東京大空襲の慰霊祭に参加するなど、親交のあるちばさんは「香葉子姉ちゃん、９０歳になったばかりの頃はあんなに元気だったのに、突然の別れにびっくりしています」と悲痛な思いを告白。遺影に向か