◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）１０月２６日の東京で新馬勝ちしたヴァリスマリネリス（牝３歳、美浦・中舘英二厩舎、父アドマイヤマーズ）は、活気あふれる雰囲気を見せている。レースを２日後に控えた１月９日は、美浦の角馬場で運動後、Ｂダートコースを約１周して調整した。中舘調教師は「とても順調です。（追い切り後は）競馬まで軽めの調教にして落ち着いてきています」と