10日からの3連休は、急速に発達する低気圧や強烈な寒波の影響で、大荒れとなるおそれがあります。暴風や暴風雪、大雪による交通障害などに警戒が必要です。10日は寒冷前線に伴う雨雲が日本付近を通過し、その後、強烈な寒気が流れ込むでしょう。11日は、日本海側で広く雪となり、九州や四国でも、雪の降る所がありそうです。また全国的に風も強まり、猛吹雪となる所があるでしょう。その後も日本海側では断続的に強い雪が降り、成