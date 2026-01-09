人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、自身のXを更新し、屋外プールで水着姿になった写真を投稿した。【写真】えちえち！Iカップ丸見え水着姿の麻倉瑞季連日オフショットなどを投稿し、Iカップバストで注目を集める麻倉は「寒すぎて沖縄行きたい」とプールサイドで横になる写真を公開。美ボディを披露している。これにファンは「スタイルが良すぎる太陽の眩しさに負けない強さがあっていい」「そのスタイル反則でしょ…セク