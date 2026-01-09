山梨県の上野原市と大月市にまたがる「扇山」の山林火災は発生から一夜経った9日も延焼が続いていて、消防などは朝から消火作業を再開しました。火災現場から中継です。山林火災の現場から近い中央自動車道の談合坂SA付近です。消防によりますと、焼失面積はこれまでに少なくともおよそ8ヘクタールに上っているということです。扇山の山林火災は現在も延焼が続いていて、住宅などが点在する集落まで直線距離で150mほどに迫っていま