小泉防衛相は９日午前の閣議後記者会見で、１２日から訪米し、ヘグセス国防長官と１５日（日本時間１６日）に会談すると発表した。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、日米同盟のさらなる強化を図りたい考えだ。小泉氏の訪米は、昨年１０月の就任後初めて。会談で小泉氏は、国家安全保障戦略など安保３文書の年内改定を控えて日本の防衛力強化に向けた取り組みの進展を説明する見通しだ。小泉氏は「これまでに培った個人的