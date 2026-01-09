「老後資金は2000万円必要」といった話を耳にし、65歳時点で貯金が1200万円の場合、「このままでは老後貧乏になるのでは」と不安を感じる人もいるかもしれません。ただ、老後資金の必要額は一律ではなく、年金収入や生活費の水準などによって大きく異なります。 重要なのは、実際の高齢者世帯の家計データを基に、どの程度の不足が生じるのかを具体的に確認することです。本記事では、統計データを用いて、65歳・