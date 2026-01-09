能登で起業を希望する人の支援を行う、新たな地域おこし協力隊「能登起業チャレンジ応援プロジェクト」の委嘱式が9日、石川県庁で行われました。石川県の内外での起業経験のある3人に委嘱された地域おこし協力隊。この取り組みでは、地震の影響などにより、起業のハードルが高くなっている能登での起業を考える人の手続きなどを支援します。能登起業チャレンジ応援プロジェクトに委嘱の岡本 岳人 さん：「五感を使って、能登