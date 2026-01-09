11日から始まる大相撲一月場所。初日と二日目の取り組みが発表され、石川県津幡町出身の横綱・大の里の初日の相手は、一山本となりました。去年の九州場所では、けがで千秋楽を休場し、左肩痛の状態が万全に戻らないまま出場する津幡町出身の横綱・大の里。初場所の初日は、先場所11勝で敢闘賞を受賞した前頭筆頭の一山本。2日目は、これまでの対戦成績が4勝3敗と、やや苦手にしている小結の王鵬です。幕内2場所目の津幡町出身・欧