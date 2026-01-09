【Joy-Con 2（L）ライトパープル／（R）ライトグリーン】 2月12日 発売予定 価格：9,980円 楽天ブックスは1月9日、Nintendo Switch 2用コントローラー「Joy-Con 2（L）ライトパープル／（R）ライトグリーン」の予約受付を開始した。 2月12日発売予定の「Joy-Con 2」の新色が楽天ブックスにて予約開始。本稿執筆時点で発売日である2月12日