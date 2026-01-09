ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は、2026年1月17日（土）〜 2月2日（月）まで、熊本県産トマトを2枚使った数量・地域限定商品を販売する。※熊本県内のモスバーガー全18店舗限定の販売、文中の価格は全て税込表記今回、登場するのは、「新とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー」と「新とびきり 大盛りトマト チリバーガー」の2種類。熊本県産トマトの「赤」が印象的な商品だ。熊本県産トマトを贅沢に2枚使った大盛