【モデルプレス＝2026/01/09】幼馴染YouTuber・むくえなのむくが1月7日、自身のInstagramを更新。コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】25歳美女YouTuber「着こなしが参考になる」膝丈スカートから美脚際立つ◆むく、年明けの私服ショット公開むくは「みんな年明けは何したのかな」と書き出し、オフショットを複数枚投稿。屋外でアウターに膝丈スカートを合わせた装いで、美しい脚がのぞく着こなしを公開している。