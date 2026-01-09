とんかつ専門店の「松のや」は、2026年1月14日(水)午後3時から「オニオンチーズチキンかつ」を全国で発売する(一部店舗を除く)。鶏肉をカラッと揚げたチキンかつに、“やみつきになる”オニオン×チーズのソースを合わせたもの。定食の販売価格はいずれも税込990円。店内飲食のほか、持ち帰りにも対応。定食は株主優待券も利用できる(単品は除く)。〈「オニオンチーズチキンかつ」メニュー概要〉店舗でパン粉付けしたサクサク食感