女優シン・ミナが、結婚後も精力的な活動を続ける。次回作としてロマンス作品『水木金』（原題）を選び、新たな一面を見せる予定だ。【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“結婚式”写真1月9日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によれば、シン・ミナは最近、新ドラマ『水木金』の台本オファーを受け、前向きに検討した末、出演する方向で話をまとめたという。『水木金』は、1週間のうち水・木・金曜日にのみ営業するレスト