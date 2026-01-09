日々刻々と変化を続ける世の中に、さらに前向きな新しい風が吹き始め、拓けた年になるという2026年。ここでは、占術研究家の水晶玉子さんによる開運キーワードをご紹介します。占術研究家の水晶玉子さんが、東洋や西洋の占術から運気の流れを予測すると、今年は明るい一年になるそう。そこで良い運気の流れに乗り、ツキを呼び込むために、私たちはどんな心づもりで、どんな行動をすればよいか、自分自身の未来を明るくするヒントを