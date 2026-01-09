サンポート高松 高松観光コンベンション・ビューローとシンボルタワー開発は、2026年度にサンポート高松周辺で行うイベントを一般に公募します。 審査により10件程度採択して40万円を限度に助成する他、7月～9月に開催する夜間イベントのうち優良な2件程度に最大20万円を加算します。 募集期間は2月1日から20日までで、書類審査を経て3月下旬にプレゼンテーションを行い、採