EarFunブースと2026年6月発売予定のワイヤレスヘッドフォン「Wave Pro X」 EarFunは、米ラスベガスで開催中のCES 2026において、完全ワイヤレスイヤフォンの新モデル「Air Pro 4+」を紹介するほか、 2026年6月発売予定のワイヤレスヘッドフォン「Wave Pro X」や、3月発売予定のオープンイヤー型「Clip 2」を発表した。 Air Pro 4+ Air Pro 4+ Air Pro 4+は、小型のBAドライバーと10mmのダイナ