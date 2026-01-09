江蘇省連雲港市のスーパーで野菜を選ぶ人たち。（２０２５年９月１０日撮影、連雲港＝新華社配信／耿玉和）【新華社北京1月9日】中国国家統計局が9日発表した2025年12月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で0.8％、前月比で0.2％それぞれ上昇した。25年通年のCPIは前年比で横ばいだった。