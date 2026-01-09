人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が、自身のXを更新し、妻・武内直子の代表作『美少女戦士セーラームーン』の落書きを公開した。【写真】可愛い！冨樫先生が描いた『セラムン』セーラーマーズの落書きホワイトボードには、『セーラームーン』のセーラーマーズの姿が描かれており、原稿の進捗状況として「No412原稿完成」と伝えている。これにファンは「落書きのはずなのに線の勢いと情報