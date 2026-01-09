松屋フーズでは、とんかつ専門店の「松のや」において、14日午後3時より、『オニオンチーズチキンかつ』を発売する。【写真】サクっとおいしい『オニオンチーズチキンかつ』2種同店から、鶏肉をカラッと揚げたやわらかチキンかつに、オニオン×チーズのソースを合わせた『オニオンチーズチキンかつ』が登場。チキンかつは、店舗で手間暇かけてパン粉付けし、サクサクの食感を楽しめる。そこに、やみつきになるオニオンとチーズ