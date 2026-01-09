東京証券取引所9日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。国内企業の好決算を受け、買い注文が優勢。前日終値からの上げ幅は一時500円を超えた。午前終値は前日終値比575円44銭高の5万1692円70銭。東証株価指数（TOPIX）は25.46ポイント高の3509.80。前日に発表した決算が好調だったユニクロを展開するファーストリテイリングが買われ、相場をけん引した。平均株価は前日までの2日間で1400円超下落してお