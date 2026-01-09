アメリカ中西部のミネソタ州で、ICE＝移民・税関捜査局の職員が発砲し女性1人が死亡した事件から一夜明け、抗議活動が広がっています。【映像】大規模な抗議活動の様子（実際の映像）ミネソタ州、ミネアポリスで8日、前の日に37歳の女性がICE職員に頭を撃たれて死亡した事件を受け、大規模な抗議活動が行われました。参加者とICEの職員がもみ合いになるなか、催涙弾が発射され、複数の人々が取り押さえられました。親松リポ「I