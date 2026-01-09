アメリカ中西部・ミネソタ州で移民当局の職員が発砲し、女性が死亡した事件をめぐり、現場で始まった移民当局への抗議活動は全米各地に広がっています。現場から中継です。ミネアポリスの事件現場近くです。氷点下でみぞれの降る中、交差点を埋め尽くほどの人が集まり「ICEは今すぐこの街を出ていけ」と抗議の声をあげています。ミネアポリスで7日、ICE＝移民・税関捜査局の職員が車に向け発砲し、運転していた女性（37）が死亡し