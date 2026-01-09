9日午前、大阪市浪速区の通天閣近くの建物で火事が発生しています。午前10時40分ごろ、浪速区恵比寿東で通行人の男性から「建物から煙が出ている」と消防に通報がありました。警察によりますと、3階建ての建物の2階部分から出火したとみられています。消防車など30台以上が出動し、消火活動が続けられています。建物の中にいた人は避難しているということで、午前11時すぎまでにけが人などは確認されていないということです。この