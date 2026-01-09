タレントの百武桃香（28）が9日、自身のブログを更新。結婚を発表した。百武は「このたびかねてよりお付き合いしていた彼と無事に家族になることが出来ました嬉しい気持ちと幸せな気持ちで胸がいっぱいです」と結婚を報告した。続けて「彼はどんな時でもとても協力的でいつも私の身体のことを第一に考えてくれる本当に優しい人です」とつづり「遠距離になることも多くこれからは私の移動が増える生活になると思いますがお互い