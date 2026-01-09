タレントの菊地亜美さんは1月8日、自身のInstagramを更新。家族と過ごした豪華な旅行のショットを披露しました。【写真】菊地亜美の豪華な旅行ショット「見てると私も楽しい気持ちになれます！」菊地さんは「シンガポールの思い出ホテルはパンパシフィックオーチャードに泊まり、年越しする31日のみパンパシフィックシンガポールに泊まりました」とつづり、18枚の写真を投稿。年末年始のシンガポール旅行の様子を披露しています