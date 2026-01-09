遠く離れた異国に住んでいても、ふと故郷の味が懐かしくなります。漫画家・稲空穂さんの作品『特別じゃない日おばあちゃんのレシピ』の抜粋エピソード『サトゴコロ』では、留学生の苦労と故郷への想いが描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約2.2万ものいいねを集めました。【漫画】『サトゴコロ』（全編を読む）ベトナム人留学生のダンは、コンビニでアルバイトをしていますが日本語に苦労しているようです。