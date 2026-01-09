10日からの3連休は低気圧が急速に発達し、11日の日曜からは平地でも大雪になる見込みです。交通障害に警戒が必要です。県内は山沿いを中心に断続的に雪が降っていて、魚沼市や津南町などでは積雪が1メートルを超えています。こうした中、雪下ろし中とみられる事故も起きています。9日、魚沼市須原の80代男性が自宅の敷地内で倒れているのを郵便局員が発見。病院に搬送されましたがその後、死亡しました。男性の近くにはスノ&