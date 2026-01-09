軽量ボディに「ターボ×5速MT×ロールケージ」搭載ダイハツは2026年1月9日に開幕した「東京オートサロン2026」で、エントリー軽コンパクトカー「ミライース」をベースにターボエンジンや5速MTを搭載したコンプリートカー「ミラ イース tuned by D-SPORT Racing」を初公開しました。市販を前提にしたモデルだといいます。どのような特徴があるのでしょうか。ミライースは、2011年に登場したエントリー軽自動車で、長年販売