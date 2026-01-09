山形県の吉村美栄子知事は、サッカーJ2のモンテディオ山形が計画を進める新スタジアムの資金が調達できていない問題について、静観の構えを見せつつも、支援する姿勢は変わらないとしました。 【画像】新スタジアム完成予想図などをみる これはきのうの会見で述べたものです。吉村知事は「県民も関心を持って注視していると思う」「県は天童市と一緒に様々な支援を行ってきた」と述べたほか、「場所は県有地を貸しているし