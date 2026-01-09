昨年12月に死去した初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さん（享年92）のお別れの会が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で開かれた。長男で落語家の九代目林家正蔵（63）があいさつをした。開口一番、「泣いて、笑って、頑張って」と口にした正蔵。「母がよく綺麗な字で色紙に書いていた言葉。これはもう母の人生そのものだったと思います」と話した。香葉子さ