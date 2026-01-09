【ミネアポリス（米ミネソタ州）＝金子靖志、ワシントン＝淵上隆悠】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで女性（３７）が移民・関税執行局（ＩＣＥ）職員に射殺された事件から一夜明けた８日、各地でＩＣＥに対する抗議デモが相次いだ。「ＩＣＥは殺人犯だ。出て行け！」。８日、ミネアポリスの事件現場などでは抗議デモが行われ、治安当局とデモ隊の一部が衝突した。抗議の動きはニューヨークやロサンゼルスなど都市部を中心に広